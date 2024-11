Milan-Juventus, l’infortunio di Vlahovic era nell’aria. Il rinnovo …

Il match di sabato , alle ore 18:00 , tra Milan e Juventus non vedrà in campo uno dei protagonisti: Dusan Vlahovic . Il centravanti bianconero, il cui contratto scadrà nel 2026 , ha riportato un' infortunio al flessore durante l'ultima partita con la Serbia .

Come riportato da Tuttosport, la Juventus, durante l'ultima finestra di mercato, ha scelto di non comprare un vice-Vlahovic, anche se Giuntoli aveva provato a portare un altro attaccante, come Samu Omorodion. Arek Milik è assente da tanto tempo e Thiago Motta, partita dopo partita, ha iniziato a ridurre l'impiego di Vlahovic: l'ha sempre messo in campo, poi tra il 60' ed il 70' la sostituzione.