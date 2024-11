Siamo negli ultimi sgoccioli della pausa per le Nazionali con le ultime partite in calendario prima della ripresa anche della Serie A. Arrivano pessime notizie per la Juventus a pochi giorni dalla sfida contro il Milan. Come riportato da Nicolò Schira su X, Dusan Vlahovic, attaccante bianconero, è uscito dal campo in Serbia-Danimarca di Nations League per quello che sembra un problema muscolare.