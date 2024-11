Vlahovic sull’infortunio: “Ho sentito i muscoli tirare”. Milan-Juventus a rischio

Dusan Vlahovic , attaccante bianconero, è uscito dal campo in Serbia-Danimarca di Nations League per quello che sembra un problema muscolare. Qui il video della sua uscita dal campo.

"Domani torno a Torino e farò gli esami per capire di cosa si tratta. Ho sentito i muscoli tirare e ho chiesto il cambio". Domani quindi si potranno avere delle notizie più sicure sul suo infortunio, ma sembrerebbe molto difficile un suo recupero per Milan-Juventus (in programma questo sabato a San Siro). LEGGI ANCHE: Milan, Deschamps lancia l'allarme: c'è da preoccuparsi per Theo Hernandez?