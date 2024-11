Milan-Juventus, San Siro cambia look: ecco di che si tratta

Dopo essere apparso in cattive condizioni in occasione della sfida di Nations League tra Italia e Francia, per Milan-Juventus è previsto un cambiamento per lo stadio San Siro. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, sarebbero iniziati infatti i lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Giuseppe Meazza. La richiesta sarebbe partita dal Milan e dall'Inter: sfruttare la sosta per mettere a punti al massimo lo stadio. I lavori dovrebbero infatti concludersi per Milan-Juventus, in programma questo sabato alle ore 18.