Milan-Juventus 1-3, Capello: “Pioli può essere contento: il motivo”

Milan-Juventus, l’analisi di Capello a ‘Sky Sport’

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato a ‘Sky Sport‘ l’esito di Milan-Juventus 1-3 di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Capello. “La Juventus ha una rosa ben equilibrata, a volte i cambi fanno la differenza. Al Milan senza tanti giocatori mancavano i cambi, si è vista la rosa meno adeguata. Oggi la partita l’ha vinta Federico Chiesa, ha fatto la differenza con due gol e un palo. Theo Hernández abbiamo visto che ha qualche difficoltà a marcarlo nell’uno contro uno”.

"Credo che Stefano Pioli possa essere contento, è stato un buon Milan, ha giocato fino alla fine – ha concluso Capello -. Davide Calabria ha fatto una buonissima partita. E' mancato però l'equilibrio giusto. Essere rimasti al primo posto è importante, è una squadra che gioca bene, va in profondità velocemente. Credo ci sia un futuro in questa squadra, anche chi è entrato si è adattato subito a questo sistema di gioco".