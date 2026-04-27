Milan-Juventus 0-0, le parole di Spalletti nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla partita: “Abbiamo fatto poco per vincerla. Avevamo il timore di entrare in possesso della partita fino in fondo e rischiare qualcosa. Il rischio c’è sempre, e in questo caso lo conoscevamo anche. Però loro sono molto bravi di farti credere di essere in controllo e di farti dimenticare dei luoghi. Vieni attratto, ti riconquistano la palla e ti ribaltano in due secondi. Questo pensiero qui ci ha frenato. Nel secondo tempo siamo stati più liberi, abbiamo cercato qualche colpo, qualche giocata individuale, però non ci siamo riusciti, perché poi loro si erano abbassati molto e tutto sommato va bene così. Perché poi se succede quello che temevamo e perdi una partita così parli di una squadra poco matura. Il risultato è corretto e quello che ci portiamo a casa”.