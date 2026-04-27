Milan-Juventus 0-0, le parole di Tomori nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulle difese che hanno prevalso sugli attacchi: "Quello sapevamo prima della partita è che sarebbe stata una sfida difficile. Loro sono una buona squadra, con buoni giocatori. Quindi dal punto di vista del nostro percorso è stato un buon punto. Adesso dobbiamo pensare di recuperare e pensare di fare bene a Sassuolo perché sarà un'altra partita difficile. Però è stata un buon punto. Mancano 4 partite quindi siamo più vicini al nostro obiettivo".