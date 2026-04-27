PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Tomori: “Juventus buona squadra. Ora vogliamo vincerle tutte e andare in Champions”

MILAN-JUVENTUS

Milan, Tomori: “Juventus buona squadra. Ora vogliamo vincerle tutte e andare in Champions”

Fikayo Tomori difensore AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Tomori nel post-partita di 'SportMediaset'

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Sulle difese che hanno prevalso sugli attacchi: "Quello sapevamo prima della partita è che sarebbe stata una sfida difficile. Loro sono una buona squadra, con buoni giocatori. Quindi dal punto di vista del nostro percorso è stato un buon punto. Adesso dobbiamo pensare di recuperare e pensare di fare bene a Sassuolo perché sarà un'altra partita difficile. Però è stata un buon punto. Mancano 4 partite quindi siamo più vicini al nostro obiettivo".

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Sui 6 punti che mancano nelle prossime 4 partite per l'obiettivo Champions League: "Ogni partita che giochiamo vogliamo vincere, il nostro obiettivo è prendere 3 punti. Se vinciamo tutte le partite saremo in Champions l'anno prossimo, quindi dobbiamo pensare alla prossima partita, recuperare, vedere le cose che possiamo fare meglio e che abbiamo fatto bene e pensare di fare una partita buona contro il Sassuolo".

Sul test importante contro la Juventus: "Si. Sapevamo prima della partita che sarebbe stata complicata. Hanno fatto tanti gol nelle ultime partite, quindi non prendere gol oggi è stato positivo, per la stagione e il nostro percorso. Dobbiamo continuare così".

Su Tomori che non sta segnando più: "Devi parlare con Marco Landucci perché mi mette sempre indietro nei calci d'angolo. Il mio primo lavoro è difendere, quindi devo fare quello. Speriamo che prima che finisca la stagione faccio un gol".

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