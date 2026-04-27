Sui 6 punti che mancano nelle prossime 4 partite per l'obiettivo Champions League: "Ogni partita che giochiamo vogliamo vincere, il nostro obiettivo è prendere 3 punti. Se vinciamo tutte le partite saremo in Champions l'anno prossimo, quindi dobbiamo pensare alla prossima partita, recuperare, vedere le cose che possiamo fare meglio e che abbiamo fatto bene e pensare di fare una partita buona contro il Sassuolo".
Sul test importante contro la Juventus: "Si. Sapevamo prima della partita che sarebbe stata complicata. Hanno fatto tanti gol nelle ultime partite, quindi non prendere gol oggi è stato positivo, per la stagione e il nostro percorso. Dobbiamo continuare così".
Su Tomori che non sta segnando più: "Devi parlare con Marco Landucci perché mi mette sempre indietro nei calci d'angolo. Il mio primo lavoro è difendere, quindi devo fare quello. Speriamo che prima che finisca la stagione faccio un gol".
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