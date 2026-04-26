Su quanto è cresciuto: “Non hanno ancora visto il miglior Conceiçao. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò”.
Su dove può ancora migliorare: “Posso fare più gol, perché un giocatore con la mia qualità deve finire con tanti gol perché so di avere la qualità per farlo”.
Sulla Juventus che oggi ha giocato in maniera diversa: “Sappiamo che stiamo giocando bene, che stiamo vincendo, però dobbiamo continuare. Siamo in crescita, giochiamo bene a calcio, però dobbiamo continuare per vincere più partite possibile”.
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