Francisco Conceição, attaccante bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Francisco Conceição , attaccante bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Juventus , partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Conceição nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla partita: “Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto opportunità per fare gol, eravamo l’unica squadra che voleva vincere. Però un pareggio ci sta”.