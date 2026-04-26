PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Conceicao dopo Milan-Juventus: “Pareggio che ci sta. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò”

MILAN-JUVENTUS

Conceicao dopo Milan-Juventus: “Pareggio che ci sta. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò”

Francisco Conceicao Juventus Davide Bartesaghi AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Francisco Conceição, attaccante bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Francisco Conceição, attaccante bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Conceição nel post-partita di 'Sky Sport'

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Sulla partita: “Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto opportunità per fare gol, eravamo l’unica squadra che voleva vincere. Però un pareggio ci sta”.

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Su quanto è cresciuto: “Non hanno ancora visto il miglior Conceiçao. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò”.

Su dove può ancora migliorare: “Posso fare più gol, perché un giocatore con la mia qualità deve finire con tanti gol perché so di avere la qualità per farlo”.

Sulla Juventus che oggi ha giocato in maniera diversa: “Sappiamo che stiamo giocando bene, che stiamo vincendo, però dobbiamo continuare. Siamo in crescita, giochiamo bene a calcio, però dobbiamo continuare per vincere più partite possibile”.

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