Sulla traversa a inizio ripresa: "Quando sono arrivato sulla palla, ha fatto un piccolo rimbalzo, non l'ho presa come avrei voluto. Il calcio è fatto di dettagli, oggi non sono girati a nostro favore. Spero che nella prossima partita andrà meglio".
Sugli attaccanti rossoneri che non riescono a fare gol: "Noi lavoriamo tanto ogni settimana, proviamo a dare fiducia ai nostri attaccanti, proviamo a metterli nelle condizioni migliori per fare gol. Per il momento non stanno arrivando, ma siamo sicuri che con il lavoro alla fine arriveranno".
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