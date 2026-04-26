PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Saelemaekers dopo Milan-Juventus: “Pareggio che ci sta. Sulla traversa vi rivelo che …”

MILAN-JUVENTUS

Saelemaekers dopo Milan-Juventus: “Pareggio che ci sta. Sulla traversa vi rivelo che …”

Alexis Saelemaekers centrocampista AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero. Ecco le dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Saelemaekers nel post-partita di 'Milan TV'

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Sulla partita: "Penso che abbiamo dato tutto. Oggi non c'è niente da dire sulla mentalità e su cosa abbiamo messo in campo. La Juventus è una squadra tosta, hanno giocato bene anche loro. Partita tosta, equilibrata. Il pareggio ci sta. Ora dobbiamo avere la mentalità giusta per la prossima partita".

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Sulla traversa a inizio ripresa: "Quando sono arrivato sulla palla, ha fatto un piccolo rimbalzo, non l'ho presa come avrei voluto. Il calcio è fatto di dettagli, oggi non sono girati a nostro favore. Spero che nella prossima partita andrà meglio".

Sugli attaccanti rossoneri che non riescono a fare gol: "Noi lavoriamo tanto ogni settimana, proviamo a dare fiducia ai nostri attaccanti, proviamo a metterli nelle condizioni migliori per fare gol. Per il momento non stanno arrivando, ma siamo sicuri che con il lavoro alla fine arriveranno".

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