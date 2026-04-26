Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero. Ecco le dichiarazioni

Al termine di Milan-Juventus , partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro , a Milano , ha parlato a 'Milan TV' Alexis Saelemaekers , centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Saelemaekers nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Penso che abbiamo dato tutto. Oggi non c'è niente da dire sulla mentalità e su cosa abbiamo messo in campo. La Juventus è una squadra tosta, hanno giocato bene anche loro. Partita tosta, equilibrata. Il pareggio ci sta. Ora dobbiamo avere la mentalità giusta per la prossima partita".