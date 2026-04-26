Milan-Juventus 0-0, le parole di Spalletti nel post-partita di 'DAZN'

Cosa è mancato oggi e cosa si porta a casa oggi? "Abbiamo dato seguito al nostro cammino. Nel primo tempo troppo lenti e prevedibili, non si saltava mai un uomo coi passaggi e loro erano sempre posizionati bene. Col Milan devi stare attento perché ti danno la sensazione di essere in controllo e poi ne vedi spuntare tre o quattro da tutte le parti e diventa difficile. Il pericolo è quando hai tutto a portata di mano e con loro vai in pericolo. In allenamento abbiamo lavorato molto sulle preventive per non subire le ripartenze".