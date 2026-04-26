Sull'intervento di Gabbia su David: "Questo è fallo, ma ce lo siamo persi".
Sulla partita di David: "Se non c'è grande contatto fisico riesce anche nel duello a pulire e uscire dalle situazioni con la qualità tecnica. Se lo vai a sporcare fisicamente diventa più difficile. Sotto l'aspetto del dinamismo e della pressione è un calciatore che ti dà sempre il risultato della sua partita. Magari non salta l'uomo nello stretto, ma per quanto riguarda protezione e dialogo con la squadra è un calciatore perfetto per noi. Bisognava creargli un po' più di densità vicino a lui per riuscire a dargli una mano perché nel primo tempo soprattutto lo abbiamo lasciato solo. Ma ha comunque fatto una buona partita".
Su Vlahovic: "Nel secondo tempo, quando la squadra è andata a giocare nella metà campo del Milan, però è venuto con noi ad allenarsi solo gli ultimi due allenamenti in modo parziale. Anche Yildiz è andato in difficoltà di fiato in certe situazioni. Dusan viene da un infortunio lunghissimo, lo abbiamo portato al punto di poterlo rivedere in campo, poi si è rifatto male. Farlo giocare di più in questo finale di campionato poteva essere rischioso invece lui potrà darci una mano in queste ultime partite in cui ci si gioca molto del futuro. Il futuro tiene conto del tuo comportamento nel presente, per cui comportiamoci in maniera logica. Lo abbiamo a disposizione, ha giocato i suoi 10' e per ora va bene così".
La Champions League si decide all'ultima giornata? "Secondo me si va vicino. Perché le partite sono queste, la Roma sta bene, il Como ha vinto col Genoa. Per cui noi dobbiamo vincere ancora diverse partite per meritarci la Champions. Ora dobbiamo fare l'ultimo sforzo ed è in questi momenti dove si accumula fatica che si vede chi molla e chi resta, chi è da Juventus e chi no. Noi dobbiamo consolidare quello che è stato il nostro cammino ed evidenziare la cultura del lavoro giornaliero senza mollare di un centimetro".
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