PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Juventus 0-0 (90′): traversa di Saelemaekers e poco più | Serie A News

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Milan-Juventus 0-0 (90′): traversa di Saelemaekers e poco più | Serie A News

Rafael Leao attaccante AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
È finita Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti
Daniele Triolo Redattore 

È terminata da pochi minuti Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti.

Milan-Juventus 0-0, il racconto del secondo tempo

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Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, la ripresa si apre subito con un cambio nella fila del Milan: fuori Davide Bartesaghi (ammonito); dentro Pervis Estupiñán. Il primo squillo è della Juventus, al 49', con il tiro a giro di sinistro di Francisco Conceição: conclusione debole e centrale, parata a terra da Mike Maignan.

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Sul contropiede del Milan, al 50', al termine di una bella azione corale rifinita da Rafael Leão, la sfera arriva a destra ad Alexis Saelemaekers: la botta del belga, però, termina sulla traversa. I ritmi sono ben diversi rispetto alla prima frazione di gioco, tanto che Jérémie Boga, in transizione, si invola verso l'area di rigore rossonera e prova ad andare fino in fondo. Matteo Gabbia, però, lo chiude regolarmente poco prima del suo ingresso negli ultimi sedici metri.

Ancora Juve, al 53', con il destro di Gleison Bremer da distanza siderale: blocca a terra Maignan. Insistono i bianconeri che, con pazienza, muovono il pallone alla ricerca di un varco nella difesa rossonera: ci prova - 59' - anche Andrea Cambiaso ma il suo sinistro termina alto sulla traversa. Sulla susseguente azione del Milan, Leão brucia Bremer con un doppio passo e arriva sul fondo; crossa al centro dove il tentativo acrobatico di Youssouf Fofana ha poca fortuna.

Allegri, al 62', prova allora a dare una scossa al suo attacco: fuori dal campo l'evanescente Christian Pulisic e dentro al suo posto Niclas Füllkrug. Qualche minuto più tardi, al 66', esce Fofana e lascia il suo posto sul terreno di gioco a Samuele Ricci. Cambia anche Spalletti, al 71', togliendo dal campo Cambiaso e Khéphren Thuram per inserire Emil Holm e Teun Koopmeiners. Proprio l'olandese, al 74', ci prova dalla distanza: para facilmente Maignan sul suo sinistro da fuori.

Saelemaekers traversa, ma non succede granché nelle due aree di rigore

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Il gioco si ferma per vari minuti, ad un quarto d'ora dal termine, per un fortuito scontro aereo tra Manuel Locatelli e Luka Modrić. Entrambi i centrocampisti restano a terra, colpiti alla testa. Il croato ha la peggio ed è costretto ad uscire all'80': dentro Ardon Jashari. Fuori anche Leão per Christopher Nkunku. Cambia anche la Juve: fuori Conceição e Boga; dentro Edon Zhegrova e Kenan Yıldız.

All'85', sul cross dalla destra di Pierre Kalulu, è Jonathan David che prova il colpo di testa: il canadese, però, cicca la conclusione aerea. Tre minuti più tardi David lascia il posto in campo a Dušan Vlahović. L'arbitro Simone Sozza concede 6' di recupero, nel corso dei quali Vlahović si fa ipnotizzare da Maignan, ma partendo da netta posizione di fuorigioco.

Milan-Juventus 0-0 al 90': un punto a testa, esito tutto sommato giusto per il big match di 'San Siro'. Il Diavolo fa un passetto in avanti verso la qualificazione in Champions League. È a + 6 su Como e Roma, con gli scontri diretti a favore. Basta davvero poco per tornare nell'Europa che conta.

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