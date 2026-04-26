Sul contropiede del Milan, al 50' , al termine di una bella azione corale rifinita da Rafael Leão , la sfera arriva a destra ad Alexis Saelemaekers : la botta del belga, però, termina sulla traversa . I ritmi sono ben diversi rispetto alla prima frazione di gioco, tanto che Jérémie Boga , in transizione, si invola verso l'area di rigore rossonera e prova ad andare fino in fondo. Matteo Gabbia , però, lo chiude regolarmente poco prima del suo ingresso negli ultimi sedici metri.

Ancora Juve, al 53' , con il destro di Gleison Bremer da distanza siderale: blocca a terra Maignan. Insistono i bianconeri che, con pazienza, muovono il pallone alla ricerca di un varco nella difesa rossonera: ci prova - 59' - anche Andrea Cambiaso ma il suo sinistro termina alto sulla traversa. Sulla susseguente azione del Milan, Leão brucia Bremer con un doppio passo e arriva sul fondo; crossa al centro dove il tentativo acrobatico di Youssouf Fofana ha poca fortuna.

Allegri, al 62' , prova allora a dare una scossa al suo attacco: fuori dal campo l'evanescente Christian Pulisic e dentro al suo posto Niclas Füllkrug . Qualche minuto più tardi, al 66' , esce Fofana e lascia il suo posto sul terreno di gioco a Samuele Ricci . Cambia anche Spalletti, al 71' , togliendo dal campo Cambiaso e Khéphren Thuram per inserire Emil Holm e Teun Koopmeiners . Proprio l'olandese, al 74' , ci prova dalla distanza: para facilmente Maignan sul suo sinistro da fuori.

Saelemaekers traversa, ma non succede granché nelle due aree di rigore

Il gioco si ferma per vari minuti, ad un quarto d'ora dal termine, per un fortuito scontro aereo tra Manuel Locatelli e Luka Modrić. Entrambi i centrocampisti restano a terra, colpiti alla testa. Il croato ha la peggio ed è costretto ad uscire all'80': dentro Ardon Jashari. Fuori anche Leão per Christopher Nkunku. Cambia anche la Juve: fuori Conceição e Boga; dentro Edon Zhegrova e Kenan Yıldız.