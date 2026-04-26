Milan-Juventus 0-0 (45′): partita tattica, poche palle-gol | Serie A News

Un minuto dopo, però, il cartellino giallo lo rimedia lo juventino Andrea Cambiaso per una trattenuta - netta - su Alexis Saelemaekers in ripartenza. La gara si infiamma al 23', quando Youssouf Fofana supera in velocità lo stesso Cambiaso, si invola verso l'area di rigore, guarda il piazzamento di Christian Pulisic, Rafael Leão e Saelemaekers negli ultimi sedici metri, poi, una volta entratovi, decide di concludere: un destro che si spegne sull'esterno della rete.

Rischia un giallo, al 26', anche Rabiot per un duro intervento - in ritardo, da dietro - su Gleison Bremer, quindi, in un contrasto fortuito con Fikayo Tomori, resta a terra per qualche minuto lo statunitense Weston McKennie. Si arriva, così, alla mezzora di gioco con un match che non decolla e con un'unica palla-gol, quella del Diavolo con Fofana. È il Milan che prova a fare un po' di più la partita e, infatti, i rossoneri vanno al tiro due volte nella stessa azione.

Chance per Fofana e Rabiot da una parte, poi per Conceição dall'altra. Thuram, no gol — Al 34' è Rabiot che prova a scaricare un sinistro, violento, da appena fuori l'area di rigore bianconera: para, d'istinto, la conclusione forte ma centrale il portiere ospite Michele Di Gregorio. Sul proseguimento dell'azione, ci prova anche Leão, ma il tiro del portoghese termina di molto fuori. Al 36', alla prima azione della Juve, arriva il gol degli ospiti. Tiro-cross dalla destra di Francesco Conceição e intervento sotto-porta di Khéphren Thuram a battere Mike Maignan. Il centrocampista francese, però, è in netta posizione di fuorigioco e dopo un 'silent check' al V.A.R. la rete viene giustamente annullata.

Al 40' Conceição sprinta su Davide Bartesaghi, lo supera in velocità, entra in area di rigore e tira: Maignan, con il corpo, para d'istinto sul portoghese. L'arbitro Sozza concede un solo minuto di recupero, nel corso del quale è ancora Conceição a spaventare Maignan: tiro debole e centrale. Milan-Juventus 0-0 al 45': i rossoneri dovranno farsi più intraprendenti in attacco e oliare meglio i propri meccanismi difensivi se vorranno provare a battere i bianconeri nel big match di stasera.