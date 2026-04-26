"Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni fatte ci meravigliano perché innanzitutto non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante. Dopo di che l’anno scorso è stata un’annata in cui, devo dire oggettivamente ma non è per lamentarci, abbiamo avuto decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali. Mi riferisco ad esempio al rigore non dato in Inter-Roma. Quindi, voglio dire, oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo, l’Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro".
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