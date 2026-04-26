Nel prepartita di Torino-Inter, il Presidente nerazzurro Marotta ha parlato del caso Rocchi e delle imputazioni mosse verso l'ex arbitro

Tra i capi d'imputazione mossi dalla Procura di Milano contro l'ormai ex designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi (leggi qui) c'è l'ipotesi che l'ex arbitro abbia favorito l'Inter evitando che il 'poco gradito' Daniele Doveri arbitrasse i nerazzurri nella fase finale della scorsa stagione. La prima presa di posizione ufficiale del club nerazzurro in merito alla questione è arrivata dal Presidente Giuseppe Marotta che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel prepartita di Torino-Inter.