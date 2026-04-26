PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Caso Rocchi, Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sempre agito nella massima correttezza”

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Caso Rocchi, Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sempre agito nella massima correttezza”

Marotta prima di Torino-Inter sul caso Rocchi
Nel prepartita di Torino-Inter, il Presidente nerazzurro Marotta ha parlato del caso Rocchi e delle imputazioni mosse verso l'ex arbitro
Redazione

Tra i capi d'imputazione mossi dalla Procura di Milano contro l'ormai ex designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi (leggi qui) c'è l'ipotesi che l'ex arbitro abbia favorito l'Inter evitando che il 'poco gradito' Daniele Doveri arbitrasse i nerazzurri nella fase finale della scorsa stagione. La prima presa di posizione ufficiale del club nerazzurro in merito alla questione è arrivata dal Presidente Giuseppe Marotta che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel prepartita di Torino-Inter.

Queste, dunque, sono le dichiarazioni del numero 1 dell'Inter che si è detto sicuro e tranquillo per aver sempre agito in modo corretto:

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"Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni fatte ci meravigliano perché innanzitutto non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante. Dopo di che l’anno scorso è stata un’annata in cui, devo dire oggettivamente ma non è per lamentarci, abbiamo avuto decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali. Mi riferisco ad esempio al rigore non dato in Inter-Roma. Quindi, voglio dire, oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo, l’Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro".

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