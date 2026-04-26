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MILAN-JUVENTUS

Traguardo storico per Maignan: con la Juventus sono 200 le presenze totali con la maglia del Milan

Mike Maignan portiere Milan
Sono 200 le presenze totali di Maignan con la maglia del Milan. Il traguardo arriva nella serata in cui si gioca la gara con la Juventus
Redazione

Da pochi minuti è cominciata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la gara Milan-Juventus, big match della 34^ giornata di Serie A. Nonostante le due squadre non si giochino nessun titolo come nel passato, la sfida tra i rossoneri e i bianconeri porta con sé un fascino diverso dalla altre partite, soprattutto se in palio ci sono comunque dei punti per tornare in Champions League.

Per le due formazioni, infatti, il match di oggi è fondamentale per dare una forte spallata alle inseguitrici. Nel caso del Milan, servono 7 punti nelle prossime cinque partite per avere la matematica certezza di tornare nella competizione più prestigiosa d'Europa. Per farlo, sarà necessario anche il miglior Mike Maignan, che oggi raggiunge un traguardo molto importante.

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Con quella di questa sera, il francese arriva a 200 presenze totali con la maglia del Milan. Si tratta di un traguardo dal grande valore per uno dei giocatori simbolo del Diavolo degli ultimi anni.

In queste 200 partite in cui ha difeso la porta rossonera, sono 73 le volte in cui l'ex Lille non è stato superato dalle offensive avversarie. In queste gare anche due titoli in maglia rossonera, vale a dire lo Scudetto 21/22 e la Supercoppa Italiana dello scorso anno. Quello di oggi è quindi l'ennesimo mattoncino che 'Magic' Mike ha piazzato negli ultimi anni rossoneri, nella stessa stagione in cui ha rinnovato col Milan e deciso di continuare il matrimonio cominciato nel 2021. Di questo ritmo, Maignan verrà ricordato come una leggenda di questo.

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