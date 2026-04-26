Milan-Juventus, Maignan tocca quota 200 presenze in rossonero—
Con quella di questa sera, il francese arriva a 200 presenze totali con la maglia del Milan. Si tratta di un traguardo dal grande valore per uno dei giocatori simbolo del Diavolo degli ultimi anni.
In queste 200 partite in cui ha difeso la porta rossonera, sono 73 le volte in cui l'ex Lille non è stato superato dalle offensive avversarie. In queste gare anche due titoli in maglia rossonera, vale a dire lo Scudetto 21/22 e la Supercoppa Italiana dello scorso anno. Quello di oggi è quindi l'ennesimo mattoncino che 'Magic' Mike ha piazzato negli ultimi anni rossoneri, nella stessa stagione in cui ha rinnovato col Milan e deciso di continuare il matrimonio cominciato nel 2021. Di questo ritmo, Maignan verrà ricordato come una leggenda di questo.
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