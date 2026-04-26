In queste 200 partite in cui ha difeso la porta rossonera, sono 73 le volte in cui l'ex Lille non è stato superato dalle offensive avversarie. In queste gare anche due titoli in maglia rossonera, vale a dire lo Scudetto 21/22 e la Supercoppa Italiana dello scorso anno. Quello di oggi è quindi l'ennesimo mattoncino che 'Magic' Mike ha piazzato negli ultimi anni rossoneri, nella stessa stagione in cui ha rinnovato col Milan e deciso di continuare il matrimonio cominciato nel 2021. Di questo ritmo, Maignan verrà ricordato come una leggenda di questo.