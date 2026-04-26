PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Il legale di Rocchi D’Avirro: “Si segnala un concorso di più persone, ma queste non vengono indicate”

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Il legale di Rocchi D’Avirro: “Si segnala un concorso di più persone, ma queste non vengono indicate”

Il legale di Gianluca Rocchi sui capi d'imputazione mossi verso l'ex arbitro
Il legale di Gianluca Rocchi Antonio D'Avirro si è espresso in merito ai capi d'imputazione mossi contro l'ex designatore arbitrale
Redazione

Arrivano ulteriori novità in merito allo scandalo arbitri scoppiato nelle ultime ore nel calcio italiano. Nella giornata di ieri, l'agenzia di stampa 'AGI' ha sganciato la bomba: indagato per concorso in frode sportiva il designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi. Nelle ore successive all'apertura del fascicolo da parte della Procura di Milano, è arrivata anche l'autosospensione dell'ex arbitro per non creare ulteriori problemi.

Nel pomeriggio, invece, si è espresso l'avvocato Antonio D'Avirro, legale di Rocchi. Nella nota si legge: "Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate". Spiega così D'Avirro in merito ai diversi capo d'imputazione che prevede il concorso di più persone. Tra questi, anche quello secondo cui Rocchi avrebbe favorito l'Inter facendo in modo che il 'poco gradito' Doveri non arbitrasse le ultime gare di campionato dell'Inter o la finale di Coppa Italia. Ricordiamo, inoltre, che il prossimo 30 aprile Rocchi è chiamato a comparire davanti al pm Maurizio Ascione per l'interrogatorio sul caso. Ulteriori notizie sul tema del giorno sono previste nelle prossime ore.

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