Nel pomeriggio, invece, si è espresso l'avvocato Antonio D'Avirro, legale di Rocchi. Nella nota si legge: "Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate". Spiega così D'Avirro in merito ai diversi capo d'imputazione che prevede il concorso di più persone. Tra questi, anche quello secondo cui Rocchi avrebbe favorito l'Inter facendo in modo che il 'poco gradito' Doveri non arbitrasse le ultime gare di campionato dell'Inter o la finale di Coppa Italia. Ricordiamo, inoltre, che il prossimo 30 aprile Rocchi è chiamato a comparire davanti al pm Maurizio Ascione per l'interrogatorio sul caso. Ulteriori notizie sul tema del giorno sono previste nelle prossime ore.