Derby decisivo per il Milan e Fonseca: ma si può davvero batter l’Inter?

Sul piano tattico...

I reds aspettavo il Milan in fase di non possesso, alti con la linea a quattro, ma senza pressare, cercando di chiudere le linee di passaggio. E tanto è bastato: il Liverpool ha solo atteso i tanti errori in impostazione dei rossoneri, per recuperare palla alta e segnare. Poi hanno cercato di chiudere Leao con una gabbia fatta molto bene. E il Milan con queste due semplici mosse non ha giocato. Anche l'Inter di Simone Inzaghi potrebbe fare lo stesso. Per questo l'unica mossa per Fonseca potrebbe essere quella di far fare la partita ai nerazzurri e cercare di ripartire in contropiede, cercando di liberare campo per le corse di Leao. Un piano semplice sulla carta, ma difficile da realizzare, perché il rischio di essere schiacciati senza riuscire a ripartire resta sempre alto. Inter-Milan per Fonseca potrebbe essere decisivo. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, le probabili formazioni: Fonseca fa fuori un titolare