Johan Vasquez, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Genoa, Vasquez al termine: “Siamo stati coraggiosi. Partite fondamentali”
“Abbiamo lasciato tutto sul campo – ha aggiunto Vasquez –, siamo stati coraggiosi, dal 1′ volevamo la palla e abbiamo gradito. Questo tipo di partite sono fondamentali”.
