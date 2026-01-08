PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Genoa, Vasquez al termine: “Siamo stati coraggiosi. Partite fondamentali”

MILAN-GENOA

Milan-Genoa, Vasquez al termine: “Siamo stati coraggiosi. Partite fondamentali”

Milan-Genoa, Vasquez al termine: “Siamo stati coraggiosi. Partite fondamentali” - immagine 1
Giocatore giocatore, giocatore rossonero/rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Johan Vasquez, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Abbiamo lasciato tutto sul campo – ha aggiunto Vasquez –, siamo stati coraggiosi, dal 1′ volevamo la palla e abbiamo gradito. Questo tipo di partite sono fondamentali”. 

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Genoa, Colombo al termine del match: “Esultare contro il Milan? Impossibile, sono nato...
Risultati Serie A, Milan-Genoa 1-1: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA