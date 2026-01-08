Milan-Genoa, Vasquez al termine: “Siamo stati coraggiosi. Partite fondamentali”

Giocatore giocatore, giocatore rossonero/rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Johan Vasquez, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa , partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

“Abbiamo lasciato tutto sul campo – ha aggiunto Vasquez –, siamo stati coraggiosi, dal 1′ volevamo la palla e abbiamo gradito. Questo tipo di partite sono fondamentali”.