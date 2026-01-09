Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Milan-Genoa, Rabiot: “A volte non ci siamo con la testa. Non possiamo giocare 50 minuti a partita”

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Milan-Genoa 1-1, così Rabiot nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulla partita: "Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol. Nel primo tempo potevamo fare meglio, soprattutto sotto porta. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma alla fine abbiamo rischiato di perderla e non è una cosa che deve succedere. C'era tempo per creare occasioni, avevamo la partita in mano, dobbiamo fare meglio in certe situazioni".

Sui primi tempi negativi: "Ci diciamo sempre di partire bene, a volte non ci siamo con la testa. Nei secondi tempi facciamo meglio, ma non possiamo giocare solo 50 minuti a partita. Continueremo a lavorare su questo, sulla mentalità. Oggi abbiamo creato tanto nella ripresa".

Sullo Scudetto: "Siamo a gennaio, si gioca fino a maggio, ci sono tante partite e tanti scontri diretti. Dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo recuperare le energie per domenica. Siamo lì, non siamo preoccupati".

