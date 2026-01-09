Milan-Genoa 1-1, così Rabiot nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulla partita: "Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol. Nel primo tempo potevamo fare meglio, soprattutto sotto porta. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma alla fine abbiamo rischiato di perderla e non è una cosa che deve succedere. C'era tempo per creare occasioni, avevamo la partita in mano, dobbiamo fare meglio in certe situazioni".