Sui primi tempi negativi: "Ci diciamo sempre di partire bene, a volte non ci siamo con la testa. Nei secondi tempi facciamo meglio, ma non possiamo giocare solo 50 minuti a partita. Continueremo a lavorare su questo, sulla mentalità. Oggi abbiamo creato tanto nella ripresa".
Sullo Scudetto: "Siamo a gennaio, si gioca fino a maggio, ci sono tante partite e tanti scontri diretti. Dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo recuperare le energie per domenica. Siamo lì, non siamo preoccupati".
