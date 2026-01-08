Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Milan, Pulisic: “Voglio continuare a fare gol e vincere partite. Il Genoa? Tosto. Noi …”

Milan, Pulisic: 'Voglio continuare a fare gol e vincere partite. Il Genoa? Tosto. Noi ...'
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

"25 gol nel 2025? Voglio continuare così, fare sempre di più: fare più gol e continuare a vincere tante partite. Non vedo l'ora di giocare con Rafa Leão, giochiamo bene insieme. Penso che se facciamo le cose per bene oggi vinciamo. Dobbiamo continuare come contro il Verona e il Cagliari: loro sono una squadra tosta, dobbiamo giocare compatti e fare una bella partita per vincere".

 

