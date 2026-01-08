Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
"25 gol nel 2025? Voglio continuare così, fare sempre di più: fare più gol e continuare a vincere tante partite. Non vedo l'ora di giocare con Rafa Leão, giochiamo bene insieme. Penso che se facciamo le cose per bene oggi vinciamo. Dobbiamo continuare come contro il Verona e il Cagliari: loro sono una squadra tosta, dobbiamo giocare compatti e fare una bella partita per vincere".
