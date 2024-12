Milan-Genoa, era rigore su Liberali? Il commento di Marelli

Luca Marelli , esperto arbitrale, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa , partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Tanti dubbi per un presunto fallo di Miretti ai danni di Mattia Liberali nel primo tempo. Il centrocampista del Genoa tiene la gamba aperta e si scontra con il talento rossonero che cade in area di rigore. Ecco il parere di Marelli sulle decisioni di Guida .

Milan-Genoa, contatto Miretti-Liberali. Marelli: "Avevo qualche dubbio, ma..."

"Avevo espresso qualche dubbio in diretta, ma avevo detto che non era un contatto pesante. C'è un contatto, ma veramente molto leggero. Il VAR non interviene mai in questi casi. Anche a parti invertite c'è stato un contatto leggero. Questo è stato il metro di Guida. E' stato corretto non assegnare i due rigori. Sono convinto che siano state le decisioni giuste".