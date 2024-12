Moviola Milan-Genoa 0-0: pesa quel rigore non concesso | PM NEWS

Termina 0-0 (QUI LE PAGELLE) il match tra Milan e Genoa. Qualche occasione c'è stata, soprattutto per i rossoneri, ma alla fine il risultato non si è mai sbloccato. Direzione di gara non buona per Marco Guida, che sulle ammonizioni è stato pressoché ineccepibile, ma si è perso un rigore netto per fallo di Fabio Miretti su Mattia Liberali (QUI IL COMMENTO).