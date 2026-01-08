Milan-Genoa, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , la sfida Milan-Genoa , partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 . Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottimo girone di andata da parte del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

Milan-Genoa, dati e numeri sugli spettatori allo stadio

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri e in lotta per lo Scudetto con Inter e Napoli, in occasione della partita contro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra che naviga nei bassifondi della classifica, ma dalle innegabili qualità. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?