Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Genoa, Allegri nel pre: “Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento”

MILAN-GENOA

Milan-Genoa, Allegri nel pre: “Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento”

Milan-Genoa, Allegri nel pre: “Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Leao e Pulisic finalmente insieme dall’inizio. Cosa gli hai chiesto? “Sono abbastanza capaci di trovare la posizione da centravanti a turno. L’importante è che non diano punti di riferimento, traggono dei vantaggi con le caratteristiche che hanno riescono a fare molto meglio”.

LEGGI ANCHE

Niente Turnover: “Non lo so, la partita più importante è di stasera. Dopo stasera vedremo chi potrà giocare a Firenze. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, speriamo di recuperare anche Nkunku altrimenti sarà per la prossima a Como. Gli altri stanno più o meno tutti bene. Quando inizi a fare conti escono fuori cose sbagliate”.

Mancano ancora i gol dei centrocampisti? “Io dico sempre che alla fine dell’anno i numeri trovano equilibrio. Leao e Pulisic segnano, Nkunku ha iniziato a fare gol, farà gol anche Fullkrug, i centrocampisti cominceranno a fare gol così come i difensori su palla inattiva. Dobbiamo rimanere sempre in partita, come allentiamo l’attenzione la paghiamo a caro prezzo, basta vedere i 10 gol subiti nelle cinque partite contro Pisa, Parma, Sassuolo, Torino e Cremonese”

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Genoa in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
De Rossi pre Milan-Genoa: “Rossoneri ti lasciano la palla. Noi dobbiamo giocare con...
Milan, Pulisic: “Voglio continuare a fare gol e vincere partite. Il Genoa? Tosto. Noi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA