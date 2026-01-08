De Rossi prima di Milan-Genoa: 'Serve coraggio stasera. Su Leao...'

Sui precedenti di De Rossi contro il Milan. Ha qualche idea per limitare Leao come accaduto in Europa League? "No, nulla di particolare, anche perché Leao non sta più giocando in quella posizione. Ora è più vicino alla porta ed è molto forte anche in questa posizione. Stasera, come accadde quella sera, la differenza sarà fatta dai giocatori in campo"
Il coraggio va messo più in fase difensiva oppure offensiva? "Noi abbiamo preso la via di essere coraggiosi in fase difensiva. Cerchiamo di recuperare palla in avanti e cerchiamo di forzare i loro tiri. Così si lascia più campo dietro e giocatori come Leao e Pulisic possono buttarsi in mezzo, quindi dobbiamo essere attenti. Con la palla serve sangue freddo, senza buttarla appena ci pressano."
