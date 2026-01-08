Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati De Rossi pre Milan-Genoa: “Rossoneri ti lasciano la palla. Noi dobbiamo giocare con coraggio e sangue freddo”

MILAN-GENOA

De Rossi pre Milan-Genoa: “Rossoneri ti lasciano la palla. Noi dobbiamo giocare con coraggio e sangue freddo”

De Rossi prima di Milan-Genoa: 'Serve coraggio stasera. Su Leao...'
Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Redazione

Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Il Milan è fra le più forti del campionato, ma ti lascia la palla più delle altre. In questo diventano ancora più forti, sono bravi a difendere in blocco basso. Hanno tutto il talento del mondo quando ripartono. Noi dobbiamo giocare con coraggio".

LEGGI ANCHE

Sui precedenti di De Rossi contro il Milan. Ha qualche idea per limitare Leao come accaduto in Europa League? "No, nulla di particolare, anche perché Leao non sta più giocando in quella posizione. Ora è più vicino alla porta ed è molto forte anche in questa posizione. Stasera, come accadde quella sera, la differenza sarà fatta dai giocatori in campo"

LEGGI ANCHEEcco come e dove vedere Milan-Genoa in diretta tv o streaming >>>

Il coraggio va messo più in fase difensiva oppure offensiva? "Noi abbiamo preso la via di essere coraggiosi in fase difensiva. Cerchiamo di recuperare palla in avanti e cerchiamo di forzare i loro tiri. Così si lascia più campo dietro e giocatori come Leao e Pulisic possono buttarsi in mezzo, quindi dobbiamo essere attenti. Con la palla serve sangue freddo, senza buttarla appena ci pressano."

Leggi anche
Milan-Genoa, Allegri nel pre: “Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento”
Milan, Pulisic: “Voglio continuare a fare gol e vincere partite. Il Genoa? Tosto. Noi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA