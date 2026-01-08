Milan-Genoa, Gabbia: “Gol subito? Errore grave da parte mia, mi prendo le responsabilità”

Come stai dopo l'infortunio?
"L'infortunio è passato, sono stati bravi i medici a risolverlo e anzi devo ringraziarli".
Dove pensi di aver sbagliato sul gol?
"Sul gol subito ero concentrato sulla marcatura, ma dovevo coprire di più l'anticipo di quel pallone. Il mio è stato un errore grave che non va fatto, è qualcosa su cui sto cercando di migliorare e mi prendo le mie responsabilità perché abbiamo perso due punti".
Guardate più l'Inter o chi sta dietro?
"Onestamente noi guardiamo solo noi stessi, quando giochi per questa società devi avere il desiderio e l'ambizione di vincere tutte le partite. Dobbiamo lavorare per essere all'altezza di questa maglia"
© RIPRODUZIONE RISERVATA