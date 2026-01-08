Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Milan-Genoa, Gabbia: “Gol subito? Errore grave da parte mia, mi prendo le responsabilità”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"E' una partita che ci fa tornare a casa dispiaciuti, con l'amaro in bocca perché volevamo vincerla. Abbiamo iniziato abbastanza bene, ho preso la traversa e poi ho fatto un errore che ha portato al gol loro. Poi è stato un crescendo, il gol è arrivato troppo tardi ma dobbiamo crescere e ci faremo la giusta autocritica cercando di fare subito meglio domenica pomeriggio su un campo difficile".

Come stai dopo l'infortunio?

"L'infortunio è passato, sono stati bravi i medici a risolverlo e anzi devo ringraziarli".

Dove pensi di aver sbagliato sul gol?

"Sul gol subito ero concentrato sulla marcatura, ma dovevo coprire di più l'anticipo di quel pallone. Il mio è stato un errore grave che non va fatto, è qualcosa su cui sto cercando di migliorare e mi prendo le mie responsabilità perché abbiamo perso due punti".

Guardate più l'Inter o chi sta dietro?

"Onestamente noi guardiamo solo noi stessi, quando giochi per questa società devi avere il desiderio e l'ambizione di vincere tutte le partite. Dobbiamo lavorare per essere all'altezza di questa maglia"

