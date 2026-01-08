Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Allegri dopo Milan-Genoa: “Dopo il pareggio non puoi prendere quel rigore in contropiede”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Milan-Genoa 1-1, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Alla fine è un punto importante. L'avevamo recuperata al 92', abbiamo avuto un'occasione dopo, ma non si può prendere un rigore contro in contropiede".

Sull'atteggiamento della sua squadra: "C'è stata voglia di vincere. Alla fine, dopo il pareggio, dovevamo gestire meglio la palla, portandola vicino all'area con equilibrio. Ci sono partite in cui non riesci a fare gol dove devi anche pensare a portare a casa il risultato. Quando non riesci a vincere, non puoi rischiare di perdere".

Sull'andamento del match: "Nel primo tempo dovevamo avere un pochino in più di pazienza, avevamo avuto 2-3 occasioni pericolose, siamo stati troppo frettolosi. Nel secondo tempo loro - che avevano corso tanto - sono calati, noi abbiamo aumentato i giri. Dobbiamo maturare in quelle situazioni, non puoi prendere un rigore contro alla fine così. Ora dobbiamo recuperare energie e andare a Firenze".

Su cosa l'ha convinto di meno: "Loro ci hanno chiuso bene le traiettorie di passaggio, ci marcavano a uomo. Abbiamo preso un gol evitabile, però abbiamo avuto una bella reazione nella ripresa. Il calcio è bello perché è imprevedibile. Se fossimo andati in vantaggio in quelle 2-3 occasioni. Ma la squadra deve rimanere tranquilla, ha qualità: deve imparare, in alcune situazioni, a far girare la palla più velocemente, ma senza fretta".

