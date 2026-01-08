Avete poco senso del pericolo sul gol?
“Lì è stato bravo Colombo, Gabbia è anche scivolato in quella situazione. Abbiamo avuto troppa fretta, le partite durano 100 minuti. Se non fai gol non devi prendere gol, e una volta che non prendi gol alla lunga gli altri calano. Ci vuole un po’ di pazienza”.
Che momento è per voi?
“È un momento importante, un momento difficile, sono tutte partite importanti, bisogna affrontarle con calma. Dispiace non aver vinto oggi in casa. La squadra ha tirato molto, ha creato molto ma alla fine non è servito assolutamente a niente anzi, siamo stati fortunati alla fine perché hanno sbagliato il rigore. Ora ci prepareremo per Firenze, sarà una partita molto difficile. Abbiamo più o meno tutti a disposizione quindi vedremo di fare le scelte giuste”.
Che problema ha Leao?
“Ha avuto 2-3 situazioni in campo aperto dove poteva fare meglio, però non sta benissimo. Questa sera è stato determinante come nelle altre partite e alla fine ha pareggiato”.
