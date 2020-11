Milan-Fiorentina 2-0 al 90′: il Diavolo vola | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0 al 90′: il racconto della partita

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – È terminato da poco il match Milan-Fiorentina a ‘San Siro‘. Vediamo com’è andata la partita dei rossoneri di Daniele Bonera.

Il Diavolo si è aggiudicato il match per 2-0: tutte le reti e le emozioni nel primo tempo. Al 17′, Milan in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Alessio Romagnoli. Il capitano è stato abile a farsi trovare pronto, sotto misura, per battere Bartłomiej Drągowski.

Il raddoppio del Milan al 27′, su calcio di rigore. Rosario Abisso di Palermo lo ha concesso per un fallo di Germán Pezzella su Alexis Saelemaekers: dal dischetto, letale il centrocampista ivoriano Franck Kessié, che ha spiazzato il portiere della Fiorentina. Kessié, però, ha sbagliato un secondo rigore al 40′.

Stavolta è stato bravo il portiere polacco ad intuire ed a deviare la sfera. Palo di Dušan Vlahović per la Fiorentina nel primo tempo, palo di Hakan Çalhanoğlu nella ripresa. Nei secondi 45′ il risultato non è cambiato più. Rossoneri in gestione, viola pericolosi soltanto con un colpo di testa di Pezzella: bravo Gigio Donnarumma. Milan-Fiorentina 2-0 a ‘San Siro‘.

Con questo successo il Milan vola a quota 23 punti in classifica in Serie A. IL TABELLINO COMPLETO DEL MATCH TRA MILAN E FIORENTINA >>>