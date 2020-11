Milan-Fiorentina 2-0: Kessié segna su calcio di rigore | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0: raddoppio di Kessié dagli undici metri

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Franck Kessié, dal dischetto, ha raddoppiato per il Diavolo a 'San Siro' contro i viola. Rigore concesso dall'arbitro Rosario Abisso di Palermo per un fallo da dietro, in area di rigore, di Germán Pezzella su Alexis Saelemaekers, pronto alla conclusione. Dagli undici metri, Kessié ha spiazzato Bartłomiej Drągowski e Milan-Fiorentina 2-0.