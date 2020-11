Milan-Fiorentina 2-0: Kessié sbaglia un rigore | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0, Kessié stavolta non colpisce su rigore

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Secondo calcio di rigore per i rossoneri ma, stavolta, errore per Franck Kessié in Milan-Fiorentina a ‘San Siro‘. Penalty concesso dall’arbitro Rosario Abisso di Palermo per una trattenuta di Martín Cáceres, in area di rigore, su Theo Hernández. Dal dischetto, stavolta, l’ivoriano ha toppato: conclusione debole, intuita e deviata dal portiere ospite Bartłomiej Drągowski. Milan-Fiorentina 2-0. SEGUI IL LIVE DEL MATCH TRA MILAN E FIORENTINA A ‘SAN SIRO’ >>>