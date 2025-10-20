Sull'aria che si respira nello spogliatoio del Milan: "Siamo al Milan, quindi il nostro dovere è di vincere le partite. Sapevamo che era una partita complicata e sapevamo che l'importanza di questa partita perché con una vittoria saremmo stati primi. Quindi l'abbiamo cercata fino alla fine, vittoria sofferta, però una vittoria da gruppo".
LEGGI ANCHE: Milan, un colpo di mercato invernale da urlo: come quando arrivò Beckham in rossonero >>>
Sul Milan che può contare su tanti uomini: "Sì sì. Il mister lo ripete ogni giorno che siamo un gruppo, quindi c'è bisogno di tutti i componenti. Personalmente potevo fare anche meglio e devo mettere dentro un po' di ritmo partita, come giusto che sia, perché ho trovato meno spazio. Però sono contento del mio percorso e del percorso che sta facendo la squadra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA