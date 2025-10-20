Sull'aria che si respira nello spogliatoio del Milan : "Siamo al Milan, quindi il nostro dovere è di vincere le partite. Sapevamo che era una partita complicata e sapevamo che l'importanza di questa partita perché con una vittoria saremmo stati primi. Quindi l'abbiamo cercata fino alla fine, vittoria sofferta, però una vittoria da gruppo".

Sul Milan che può contare su tanti uomini: "Sì sì. Il mister lo ripete ogni giorno che siamo un gruppo, quindi c'è bisogno di tutti i componenti. Personalmente potevo fare anche meglio e devo mettere dentro un po' di ritmo partita, come giusto che sia, perché ho trovato meno spazio. Però sono contento del mio percorso e del percorso che sta facendo la squadra".