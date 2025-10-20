Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Ricci, le parole dopo la Fiorentina: "Siamo al Milan: il nostro dovere è di vincere le partite"

Ricci, le parole dopo la Fiorentina: 'Siamo al Milan: il nostro dovere è di vincere le partite'
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Milan-Fiorentina, gara della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Fiorentina 2-1, così Ricci nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulla vittoria da squadra, all'ultimo: "Sapevamo che andavamo incontro a una partita molto complicata. Si era messa anche male. Però secondo me c'è stata anche una grande reazione del gruppo. Devo fare i complimenti anche a Rafa ovviamente, però i complimenti vanno anche a tutti i ragazzi, perché abbiamo fatto una partita straordinaria anche in un momento non facile".

Sull'aria che si respira nello spogliatoio del Milan: "Siamo al Milan, quindi il nostro dovere è di vincere le partite. Sapevamo che era una partita complicata e sapevamo che l'importanza di questa partita perché con una vittoria saremmo stati primi. Quindi l'abbiamo cercata fino alla fine, vittoria sofferta, però una vittoria da gruppo".

Sul Milan che può contare su tanti uomini: "Sì sì. Il mister lo ripete ogni giorno che siamo un gruppo, quindi c'è bisogno di tutti i componenti. Personalmente potevo fare anche meglio e devo mettere dentro un po' di ritmo partita, come giusto che sia, perché ho trovato meno spazio. Però sono contento del mio percorso e del percorso che sta facendo la squadra".

