MILAN-FIORENTINA

Allegri post Milan-Fiorentina: “Non eravamo in emergenza. Leao? Come gli dico sempre …”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in zona mista dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Fiorentina 2-1, così Allegri nel post-partita in zona mista

Sulla vittoria arrivata in rimonta con tanti assenti: "Ma no, non eravamo in emergenza. Ci sono momenti, periodi in cui perdi dei giocatori per infortunio, perché è normale che sia così. I ragazzi hanno fatto una bella partita, siamo contenti della vittoria. Da domani bisogna pensare alla partita di venerdì perché abbiamo 5 giorni per prepararci al meglio, recuperare energie, perché è un momento importante della stagione".

Sul momento importante che vede il suo Milan al primo posto in classifica: "Siamo contenti di questo però la strada è ancora lunga. Il nostro obiettivo è quello comunque di entrare in Champions, di continuare a lavorare senza esaltarsi come dico sempre, ma tenere un profilo molto basso, parlare poco e lavorare molto (ride, n.d.r.)".

Su Rafael Leão che ha lasciato il segno: "Rafa sta tornando in condizione fisica, e come gli ho detto, e come ho detto sempre, nessuno può aiutare. Noi lo possiamo aiutare facendolo allenare, poi dopo il resto ci deve pensare lui. Aiutati che Dio t'aiuta? Sì, è vero! (ride, n.d.r.)".

