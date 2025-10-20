Milan-Fiorentina 2-1, così Allegri nel post-partita in zona mista

Sulla vittoria arrivata in rimonta con tanti assenti: "Ma no, non eravamo in emergenza. Ci sono momenti, periodi in cui perdi dei giocatori per infortunio, perché è normale che sia così. I ragazzi hanno fatto una bella partita, siamo contenti della vittoria. Da domani bisogna pensare alla partita di venerdì perché abbiamo 5 giorni per prepararci al meglio, recuperare energie, perché è un momento importante della stagione".