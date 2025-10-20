Sul momento importante che vede il suo Milan al primo posto in classifica: "Siamo contenti di questo però la strada è ancora lunga. Il nostro obiettivo è quello comunque di entrare in Champions, di continuare a lavorare senza esaltarsi come dico sempre, ma tenere un profilo molto basso, parlare poco e lavorare molto (ride, n.d.r.)".
Su Rafael Leão che ha lasciato il segno: "Rafa sta tornando in condizione fisica, e come gli ho detto, e come ho detto sempre, nessuno può aiutare. Noi lo possiamo aiutare facendolo allenare, poi dopo il resto ci deve pensare lui. Aiutati che Dio t'aiuta? Sì, è vero! (ride, n.d.r.)".
