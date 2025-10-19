Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Abbiamo affrontato questo periodo con il solito atteggiamento, allenandoci bene, anche se mancavano tanti giocatori abbiamo fatto ottimi allenamenti. Sapevamo che a Torino avremmo potuto vincere, ma è stato un punto che ha mosso la classifica e che può far morale. Oggi siamo qui per vincere. Mi sento molto bene, sto bene con il gruppo con tutto quello che è l'ambiente Milan. Per me è un piacere potere indossare questa maglia e darò sempre il massimo".
