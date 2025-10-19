"Occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Magari ho trovato meno spazio come può capitare in una grande squadra, lo sapevo e per me non ci sono problemi, lavoro per migliorarmi e per quello che fa bene alla squadra. Può essere la mia occasione ma soprattutto può essere l'occasione per tutti di fare bene e prendersi il primo posto"