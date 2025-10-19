Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Fiorentina, Ricci: “E’ l’occasione per far bene e prendersi il primo posto”
MILAN-FIORENTINA
Milan-Fiorentina, Ricci: “E’ l’occasione per far bene e prendersi il primo posto”
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
"Occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Magari ho trovato meno spazio come può capitare in una grande squadra, lo sapevo e per me non ci sono problemi, lavoro per migliorarmi e per quello che fa bene alla squadra. Può essere la mia occasione ma soprattutto può essere l'occasione per tutti di fare bene e prendersi il primo posto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA