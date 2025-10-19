Nicolò Fagioli, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Fiorentina, Fagioli: “Devo dare il meglio in campo. Io e Pioli abbiamo parlato tanto”
MILAN-FIORENTINA
Milan-Fiorentina, Fagioli: “Devo dare il meglio in campo. Io e Pioli abbiamo parlato tanto”
Nicolò Fagioli, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026
"Io e il mister abbiamo parlato tanto, sia del ruolo che della prestazione che posso fare durante la partita. Mi ha messo a centrocampo: io devo dare il meglio in campo e al resto ci penserà il mister"
© RIPRODUZIONE RISERVATA