MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, Pradè: “Errore grave del var, scena grottesca quella di Gimenez”

Daniele Pradè, dirigente viola, ha parlato a ‘DAZN‘ al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le...
Daniele Pradè, dirigente viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul Var: "Penso che se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var: Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Non so descrivere come ci sentiamo, noi ci stiamo giocando la vita e bisogna anche capire che non si può fare una roba del genere. È scandalosa. È rimasto a terra 20 minuti e manco lo ha sfiorato: quasi grottesco, non è una bella immagine. La Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore e non meritava di perdere assolutamente in questa maniera. Cade a terra in modo incredibile, poco prima c'era stato il fallo su Ranieri che poteva essere anche rosso a quel punto, invece è stato dato solo un giallo: il calciatore è rimasto fuori e abbiamo preso il gol in dieci. Ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria e non la aspettavamo, non siamo questi come squadra"

Sulle colpe della situazione della Fiorentina:"Se c'è una persona che ci può togliere da questa situazione, è soltanto Pioli. Tutto il resto è colpa mia. La contestazione può essere solo su di me: la proprietà mi ha messo a disposizione più di 90 milioni di euro. Quello che succede in campo è figlio dei momenti: abbiamo uno stadio in condizioni pietose, tre partite fuori casa. Stagione strana ma è appena all'inizio, possiamo fare molto e abbiamo due coppe da onorare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi. Se c'è una persona che ha fiducia è Stefano Pioli, se c'è uno che oggi deve essere cacciato sono io"

