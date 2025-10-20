Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, niente stop per Marinelli (arbitro) e Abisso (VAR). Anche se Giménez ...
L'arbitro di campo Livio Marinelli e l'arbitro al V.A.R., Rosario Abisso, non saranno fermati dopo Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro'. C'era il rigore per il fallo su Santiago Giménez, ma non è stata gradita una cosa nello specifico
Minuto 81 di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 di ieri sera a 'San Siro': in area di rigore viola Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, mette una mano in faccia a Santiago Giménez, centravanti del Milan, oltretutto trattenendo l'attaccante messicano mentre si appresta alla conclusione in porta. Giménez cade, Luca Ranieri spazza il pallone e per l'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) non c'è nulla.

Milan-Fiorentina, Marinelli e Abisso ok secondo i vertici arbitrali

Al V.A.R., però, il collega Rosario Abisso lo richiama alla 'on field review': risultato, penalty per il Milan e rete del 2-1, quella della vittoria, di Rafael Leão. Ma c'era il rigore? Secondo la moviola de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sì e, a quanto pare, i vertici arbitrali hanno avallato le decisioni di Marinelli e Abisso. Nessuno stop per loro due, come riferito dall'edizione online della 'rosea'.

Al contempo, però, filtra come il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non abbia gradito come Giménez abbia accentuato il fallo subito. Un atteggiamento considerato non buono, che già aveva mandato ieri sera su tutte le furie Stefano Pioli, allenatore dei gigliati.

