L'arbitro di campo Livio Marinelli e l'arbitro al V.A.R., Rosario Abisso, non saranno fermati dopo Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro'. C'era il rigore per il fallo su Santiago Giménez, ma non è stata gradita una cosa nello specifico

Minuto 81 di Milan-Fiorentina , partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 di ieri sera a 'San Siro': in area di rigore viola Fabiano Parisi , difensore della Fiorentina , mette una mano in faccia a Santiago Giménez , centravanti del Milan , oltretutto trattenendo l'attaccante messicano mentre si appresta alla conclusione in porta. Giménez cade, Luca Ranieri spazza il pallone e per l'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) non c'è nulla.

Milan-Fiorentina, Marinelli e Abisso ok secondo i vertici arbitrali

Al V.A.R., però, il collega Rosario Abisso lo richiama alla 'on field review': risultato, penalty per il Milan e rete del 2-1, quella della vittoria, di Rafael Leão. Ma c'era il rigore? Secondo la moviola de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sì e, a quanto pare, i vertici arbitrali hanno avallato le decisioni di Marinelli e Abisso. Nessuno stop per loro due, come riferito dall'edizione online della 'rosea'.