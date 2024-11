Risultati Serie A – Milan-Empoli 3-0: tabellino e marcatori | News

Milan-Empoli 3-0, il tabellino

Torna a vincere il Milan di Paulo Fonseca, in campionato, dopo due pareggi consecutivi e lo fa - molto bene - a 'San Siro', contro l'Empoli di Roberto D'Aversa. Finisce, infatti, 3-0 per il Diavolo la sfida tra rossoneri e azzurri: un risultato netto, meritato, mai in discussione. Sblocca il punteggio il Milan già al 19' grazie a una bella girata di Álvaro Morata, che torna al gol in campionato dopo oltre due mesi. Quindi sale in cattedra Tijjani Reijnders: girata al 44', una rete molto simile a quella precedente, poi cavalcata al 69', conclusa con un bel destro a superare l'ex Devis Vásquez per la terza volta. Tutto molto bello, tutto molto facile per un ottimo Diavolo. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Empoli 3-0 di 'San Siro'!