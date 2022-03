Milan-Empoli 1-0 al 90′: decide Kalulu, tre punti d’oro | Serie A News

È terminata Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andata la gara dei rossoneri di Stefano Pioli

Daniele Triolo

È terminata da pochi minuti, a 'San Siro', Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andata la gara dei rossoneri di Stefano Pioli.

Dopo il primo tempo, terminato 1-0 per il Milan grazie al bel gol di Pierre Kalulu al 19', è l'Empoli a creare la prima palla-gol della ripresa. Cross dalla destra di Filippo Bandinelli, colpo di testa di Sebastiano Luperto e gran parata di Mike Maignan nell'angolo basso alla sua destra.

Al 51' Maignan toglie dalla porta un tiro di Nedim Bajrami direttamente da calcio d'angolo. Sugli sviluppi dell'azione, poi, il portiere francese, in collaborazione con Davide Calabria, chiude in area piccola sull'accorrente Szymon Żurkowski. Il Milan sembra non essere sceso in campo per il secondo tempo.

Si scuote il Milan, che, al 56', va al tiro con Junior Messias: l'esterno offensivo brasiliano parte da destra, si accentra e va alla conclusione di sinistro dai 20 metri. Tiro, però, debole e centrale sul quale Guglielmo Vicario fa buona guardia e para con facilità.

Il tecnico toscano, Aurelio Andreazzoli, opta per un triplo cambio a metà ripresa e getta nella mischia anche l'ex rossonero Patrick Cutrone. Messias, al 67', ripropone un'azione fotocopia di quella di dieci minuti prima. Parte da destra, si accentra e tira: conclusione, però, debole e centrale che non crea alcun problema a Vicario.

Altro doppio cambio per Andreazzoli, mentre Stefano Pioli tiene invariata la sua formazione fino al 72', quando escono Messias e Franck Kessié (entrambi tra i peggiori in campo), per far posto ad Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. Cinque minuti più tardi, su cross dalla sinistra di Sandro Tonali, prova il colpo di testa Olivier Giroud, ma il pallone termina sul fondo di molto.

All'83' Pioli richiama in panchina Leão e Giroud, inserendo sul campo Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović. Maignan sventa l'ultimo pericolo in area di rigore in pieno recupero e il Milan può festeggiare la vittoria. Milan-Empoli a 'San Siro', dunque, finisce 1-0. Ma seconda frazione di gioco del Diavolo davvero sotto tono. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

