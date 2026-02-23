Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, scontro totale a Pressing: ecco tutto il botta e risposta dello studio sulla squadra di Allegri

MILAN-PARMA

Milan, scontro totale a Pressing: ecco tutto il botta e risposta dello studio sulla squadra di Allegri

Milan, dibattito infuocato in diretta a Pressing: discussione tra gli opinionisti
Dalla qualità del gioco ai numeri in classifica, il Milan spacca lo studio di 'Pressing': visioni opposte e tensione alle stelle tra gli opinionisti.
Redazione PM

Durante la puntata di ieri sera di 'Pressing', trasmissione in onda su Canale 5, il Milan è stato al centro di un dibattito particolarmente acceso tra gli opinionisti. Ecco, di seguito, tutto il botta e risposta tra Sabatini, Trevisani, Pellegatti, Viviano e Tacchinardi.

Milan-Parma, scintille in diretta a 'Pressing'

—  

Riccardo Trevisani ha acceso il dibattito: "Il Milan sta facendo un campionato di buon livello, ma non migliora la qualità di gioco, non migliora l'esposizione. Carlo Pellegatti dice che contro il Milan basta mettersi lì con il blocco basso. Però il Parma ha fatto il blocco basso con tante altre squadre. E in tante hanno battuto il Parma".

LEGGI ANCHE

Sandro Sabatini ha risposto: "Mica tante tante eh, il Parma si difende bene. Poi a me queste discussioni sul gioco mi fanno venire i brividi"

Alessio Tacchinardi ribatte: "Con una partita a settimana a livello di qualità e dominio della partita, secondo me il Milan poteva metterci dentro qualcosa in più".

Carlo Pellegatti interviene: "Bisogna dire che il Milan non ha mai giocato con Leao e Pulisic insieme"

Ancora Trevisani: "Occhio che questa frase è pericolosa. Perché oggi ha giocato con loro dal primo minuto e ha perso dopo 25 partite"

Il confronto tra Trevisani, Sabatini, Pellegatti, Viviano e Tacchinardi

—  

Pellegatti ha risposto così: "Ma scusami, no vabbè', Riccardo, io conoscendoti ho preso molta valeriana, valeriana Dispert, ma se tu guardi Leao e Pulisic non sono nella condizione ottimale... Il Milan è secondo senza aver mai giocato con loro due insieme!"

Emiliano Viviano non si sbilancia: "A livello di risultati ok, ma per quanto riguarda lo sviluppo del gioco sono più dalla parte di Tacchinardi: si può fare meglio o provare a fare meglio".

Sandro Sabatini rilancia: "Ragazzi, ma parlate del gioco di tutte le squadre o solo della squadra di Allegri?  Parlate anche di quelle altre però eh... Non lo voglio difendere, però..."

Trevisani rincara la dose: "Ragazzi, un conto è parlare di gioco, un altro è fare i conti!".

Viviano duro con Sabatini: "Per farti capire quanto sei prevenuto, Sandro, ti segnalo che io la parola Allegri neanche l'ho nominata!"

LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic in difficoltà contro il Parma: Fullkrug e Nkunku dalla panchina devono dare di più

Sabatini conclude così: "Non c'è bisogno che io lo difenda, basta guardare la classifica e i risultati. Se però voi mi parlate di Leao e Pulisic... Guardate che c'erano anche l'anno scorso ed erano anche sani...".

Leggi anche
Nicola carica la Cremonese: “La nostra salvezza riparte dal Milan. Può capitare di vincere...
Nessuna polemica pubblica, ma il Milan esce dalla lotta Scudetto per un ‘chiaro ed...

© RIPRODUZIONE RISERVATA