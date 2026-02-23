Milan, dibattito infuocato in diretta a Pressing: discussione tra gli opinionisti

Sandro Sabatini ha risposto: "Mica tante tante eh, il Parma si difende bene. Poi a me queste discussioni sul gioco mi fanno venire i brividi"

Alessio Tacchinardi ribatte: "Con una partita a settimana a livello di qualità e dominio della partita, secondo me il Milan poteva metterci dentro qualcosa in più".

Carlo Pellegatti interviene: "Bisogna dire che il Milan non ha mai giocato con Leao e Pulisic insieme"

Ancora Trevisani: "Occhio che questa frase è pericolosa. Perché oggi ha giocato con loro dal primo minuto e ha perso dopo 25 partite"

Il confronto tra Trevisani, Sabatini, Pellegatti, Viviano e Tacchinardi — Pellegatti ha risposto così: "Ma scusami, no vabbè', Riccardo, io conoscendoti ho preso molta valeriana, valeriana Dispert, ma se tu guardi Leao e Pulisic non sono nella condizione ottimale... Il Milan è secondo senza aver mai giocato con loro due insieme!"

Emiliano Viviano non si sbilancia: "A livello di risultati ok, ma per quanto riguarda lo sviluppo del gioco sono più dalla parte di Tacchinardi: si può fare meglio o provare a fare meglio".

Sandro Sabatini rilancia: "Ragazzi, ma parlate del gioco di tutte le squadre o solo della squadra di Allegri? Parlate anche di quelle altre però eh... Non lo voglio difendere, però..."

Trevisani rincara la dose: "Ragazzi, un conto è parlare di gioco, un altro è fare i conti!".

Viviano duro con Sabatini: "Per farti capire quanto sei prevenuto, Sandro, ti segnalo che io la parola Allegri neanche l'ho nominata!"

Sabatini conclude così: "Non c'è bisogno che io lo difenda, basta guardare la classifica e i risultati. Se però voi mi parlate di Leao e Pulisic... Guardate che c'erano anche l'anno scorso ed erano anche sani...".