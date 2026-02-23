Cremonese, Nicola: 'Ora ci aspetta il Milan, la nostra salvezza riparte da lì'

Sulla stagione della Cremonese: "Non penso ci sia un blackout, le difficoltà nascono da una sequenza di avversari importanti. Può capitare di vincere contro le più grandi, ma statisticamente è difficile nonostante le si affronti con vog lia e convinzione. Abbiamo fatto una prima parte di stagione incredibile, ma sappiamo che bisognerà lottare fino all’ultimo e siamo intenzionati a farlo".