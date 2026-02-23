Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Nicola carica la Cremonese: “La nostra salvezza riparte dal Milan. Può capitare di vincere contro le grandi”

Cremonese, Nicola: 'Ora ci aspetta il Milan, la nostra salvezza riparte da lì'
Le parole di Davide Nicola, allenatore della Cremonese, al termine della sconfitta con la Roma. Ecco le sue sensazioni in vista della gara contro il Milan
Il prossimo avversario del Milan sarà la Cremonese di Davide Nicola. Dopo la sconfitta contro il Parma, il cammino dei rossoneri ripartirà dallo 'Zini' di Cremona dove, domenica 1° marzo, gli uomini di Allegri ritroveranno la squadra che li ha battuti nella 1ª giornata di campionato.

Cremonese-Milan, le parole di Nicola

Nonostante manchi ancora una settimana a Cremonese-Milan, Nicola ha già iniziato a parlare della sfida. Vediamo le parole rilasciate dal tecnico dei grigiorossi al termine della sconfitta contro la Roma.

Sulla stagione della Cremonese: "Non penso ci sia un blackout, le difficoltà nascono da una sequenza di avversari importanti. Può capitare di vincere contro le più grandi, ma statisticamente è difficile nonostante le si affronti con vog lia e convinzione. Abbiamo fatto una prima parte di stagione incredibile, ma sappiamo che bisognerà lottare fino all’ultimo e siamo intenzionati a farlo".

LEGGI ANCHE: Nessuna polemica pubblica, ma il Milan esce dalla lotta Scudetto per un 'chiaro ed evidente errore'

Sulla sfida contro il Milan: "Ora ci aspetta il Milan dopo che nelle ultime cinque abbiamo sfidato Inter, Atalanta, Roma e una diretta concorrente come il Genoa. L’ultimo terzo del nostro campionato parte dal Milan, poi ci saranno tante partite in cui servirà essere abili contro squadre che lottano per il nostro obiettivo".

