Cremonese, Nicola: 'Ora ci aspetta il Milan, la nostra salvezza riparte da lì'

Sulla stagione della Cremonese: "Non penso ci sia un blackout, le difficoltà nascono da una sequenza di avversari importanti. Può capitare di vincere contro le più grandi, ma statisticamente è difficile nonostante le si affronti con vog lia e convinzione. Abbiamo fatto una prima parte di stagione incredibile, ma sappiamo che bisognerà lottare fino all’ultimo e siamo intenzionati a farlo".
Sulla sfida contro il Milan: "Ora ci aspetta il Milan dopo che nelle ultime cinque abbiamo sfidato Inter, Atalanta, Roma e una diretta concorrente come il Genoa. L’ultimo terzo del nostro campionato parte dal Milan, poi ci saranno tante partite in cui servirà essere abili contro squadre che lottano per il nostro obiettivo".
