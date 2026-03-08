Milan, così Saelemaekers post Inter: “Uniti fino alla fine, dobbiamo continuare così”

“Sappiamo che Dimarco è un grandissimo giocatore e che il gioco dell’Inter passa soprattutto da lui. Per me era importante la fase difensiva. Sono pericolosi sul lato sinistro, ho provato a bloccare i suoi cross perché sappiamo che ha un piede veramente importante. Ogni volta che gli lasci spazio mette la palla dove vuole lui. Erano questi i consigli del mister prima della partita: bloccare i suoi cross, andare forte subito su di lui, non lasciarlo giocare. Era una partita nella partita oggi, sono felice che abbiamo vinto e abbiamo preso i tre punti”