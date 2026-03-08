Pianeta Milan
Dimarco sul derby Milan-Inter: “Oggi sono stati più bravi di noi. Sul mani di Ricci …”

Federico Dimarco, difensore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter 1-0, così Dimarco nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla partita: "Nel primo tempo l'avevamo preparata di stare in un blocco medio, sapevamo che il Milan poteva farci male in ripartenza. Abbiamo creato troppo poco per quello che abbiamo dimostrato fino adesso in campionato: poca lucidità. In quelle occasioni mia e di Mhkitaryan dovevamo fare meglio".

Sul perché l'Inter non ha giocato al top: "Non lo so. So solo che questa su squadra da inizio campionato c'era tanta gente che parlava e diceva che non era da prime quattro: siamo all'8 di marzo e siamo a +7. Cosa devo dire alla squadra? Niente. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto".

Sul possibile mani in area di Samuele Ricci al 95': "All'inizio non l'avevo visto. Ogni domenica ci sono episodi su cui si parla. A me ovviamente non piace parlarne: l'unica cosa che dico è che il braccio è largo e si poteva fare un check al VAR, far decidere all'arbitro. Sono partite importanti e l'anno scorso in Inter-Lazio ci hanno pareggiato la partita con un episodio simile".

Sull'Inter un po' spenta di oggi: "Sono d'accordo che io e altri compagni dobbiamo trascinare la squadra, però non mi sento di dire altro. Abbiamo giocato anche partite importanti. Queste gare sono tutte a sè: il Milan non è secondo in classifica a caso. Oggi sono stati più bravi di noi e hanno vinto la partita".

