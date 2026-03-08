Sul perché l'Inter non ha giocato al top: "Non lo so. So solo che questa su squadra da inizio campionato c'era tanta gente che parlava e diceva che non era da prime quattro: siamo all'8 di marzo e siamo a +7. Cosa devo dire alla squadra? Niente. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto".

Sul possibile mani in area di Samuele Ricci al 95': "All'inizio non l'avevo visto. Ogni domenica ci sono episodi su cui si parla. A me ovviamente non piace parlarne: l'unica cosa che dico è che il braccio è largo e si poteva fare un check al VAR, far decidere all'arbitro. Sono partite importanti e l'anno scorso in Inter-Lazio ci hanno pareggiato la partita con un episodio simile".

Sull'Inter un po' spenta di oggi: "Sono d'accordo che io e altri compagni dobbiamo trascinare la squadra, però non mi sento di dire altro. Abbiamo giocato anche partite importanti. Queste gare sono tutte a sè: il Milan non è secondo in classifica a caso. Oggi sono stati più bravi di noi e hanno vinto la partita".