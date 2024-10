Milan, Chukwueze con il gruppo: personalizzato per Loftus-Cheek

Come riportato da gianlucadimarzio.com, Fonseca oggi ha ritrovato a Milanello Chukwueze. Ancora personalizzato per Loftus-Cheek

Come riportato da gianlucadimarzio.com, Fonseca oggi ha ritrovato a Milanello i francesi e Reijnders, impegnati in Nazionale, nei prossimi giorni gli ultimi rientri. Notizie positive e meno verso Milan-Udinese: Samuel Chukwueze si è allenato oggi con il gruppo. Ruben Loftus-Cheek, invece, si è allenato ancora da solo, ma, si legge, domani dovrebbe allenarsi di nuovo con il gruppo. Due importanti rientri per il Milan e per Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Zirkzee è da prendere a gennaio in prestito, te lo danno"