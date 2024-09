"Chukwueze ha fatto una prestagione molto buona. Quando avevamo spazi contro grandi squadre e in campo aperto. Poi col Torino e la Lazio non ha fatto così bene, però penso che non sia un problema di qualità, ma di fiducia. Ha bisogno di prendere fiducia e giocare in questo contesto della Serie A, in cui non ha spazio e deve prendere decisioni veloci, con movimenti al momento giusto. Sta capendo e migliorando. È entrato bene nel Derby, ma c'erano più spazi. Deve crescere in partite come quella di domani, in cui non c'è spazio e deve giocare in 30-40 metri".