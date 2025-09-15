Pianeta Milan
Milan-Bologna, Allegri: “Modric? Un campione e un ragazzo molto umile”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Bologna 1-0, così Allegri nel post-partita di 'San Siro'

Su Luka Modrić: "Spendere parole su Luka Modrić è semplice, perché è un campione, un Pallone d'Oro. Ma soprattutto è un ragazzo molto umile".

Sull'espulsione all'89' in seguito al rigore prima concesso e poi revocato per il fallo su Christopher Nkunku: "Non è che non ho digerito la decisione del V.A.R. - a parte che la giacca me la sono tolta con molta molta calma perché ho avuto paura di strapparla -, quindi sono uscito molto delicatamente. Poi, sull'episodio: Michael Fabbri, dal V.A.R., ha visto così, ha visto tutto dall'inizio alla fine credo e da lì ha deciso che non era rigore".

Sul Milan che non ha preso gol per la seconda partita consecutiva, proprio come piace a lui: "Questione di numeri e di dati, non è che piace a me. Piace a me perché poi so che ti porta in una certa posizione di classifica. Comunque i ragazzi stanno lavorando bene e di questo sono molto contento".

