Risultati Serie A – Milan-Atalanta 1-1: tabellino e marcatori | Serie A News

Tabellino Milan-Atalanta

Primo tempo tra Milan e Atalanta che si apre con la prodezza di Rafael Leao. Il Milan controlla e non soffre. Poi arriva il fallo di Giroud su Holm in area. Koopmeiners non sbaglia dal dischetto e il primo tempo termina sull'uno a uno. Secondo tempo dominato dal Milan, che le prova tutte con un Leao dominante, ma non trova la porta. Finisce in un pareggio che sta strettissimo ai rossoneri.