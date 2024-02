Milan-Atalanta 1-1 al 45′: Koopmeiners dopo Leao: polemiche sul rigore

Metà del primo tempo passato con ritmi alti e una bella partita. 29' ancora Milan in avanti: altro tiro da fuori di Theo, stavolta deviato. Rossoneri in possesso palla continuato in questa seconda parte di primo tempo. Diavolo sempre in controllo della gara, alla ricerca del gol del due a zero. Il Milan muove molto bene la palla in avanti. L'Atalanta chiede un rigore per un presunto fallo di Giroud su Holm. Per Orsato non c'è nulla, ma viene chiamato al VAR. Proteste di Pioli che si prende anche un giallo. Rigore dopo visione del VAR. Koopmeiners non sbaglia. Il Milan risponde: cross di Florenzi, ma Giroud non trova la porta. Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Milan-Atalanta >>>