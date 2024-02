Milan-Atalanta 1-1 al 90′: domino rossonero, ma porta stregata

Milan-Atalanta, il racconto del secondo tempo

Dopo un primo tempo giocato a ritmi molto alti, parte la ripresa tra Milan e Atalanta. Subito cambi per Gasperini: dentro Lookman e Zappacosta per De Ketelaere e Holm. Parte subito in avanti il Milan. Gabbia a terra per uno scontro di gioco, non sembra nulla di grave. Ritmi che sembrano più lenti rispetto a quelli elevati del primo tempo. Il Milan cerca il possesso palla, ma non trova spazio, gara molto più chiusa e tattica. Leao resta incontenibile per tutta l'Atalanta. Al 57' torna in campo dopo l'infortunio Calabria, esce Florenzi.