Lecce-Milan, Loftus-Cheek: “Modric è un giocatore incredibile”

"Modric ha tanta qualità, ha tanta esperienza, è un giocatore incredibile. Sono molto felice del suo arrivo. È una grande persona. Pulisic mi aiuta con l’italiano (ride, ndr)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LECCE-MILAN
Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Molto felice per il gol ma è più importante la squadra. Dovevamo vincere e sono molto felice. L’obiettivo è di arrivare ai 15 gol con Fofana, che ha molta qualità".
"Modric ha tanta qualità, ha tanta esperienza, è un giocatore incredibile. Sono molto felice del suo arrivo. È una grande persona. Pulisic mi aiuta con l’italiano (ride, ndr)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA